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بالصور.. تجمعات كبيرة أمام لجان التصويت بالانتخابات في المنصورة

نعمان سمير
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:23 ص
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام مقر اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت المدينة، تنظيم المواطنين مسيرات جماعية إلى مقر اللجان رافعين أعلام مصر.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.

وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

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