رئيس مركز دمنهور يصوت في الانتخابات الرئاسة بلجان الوافدين

أدلى محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمحطة قطار دمنهور، واطمأن على سير وانتظام العملية الانتخابية وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.

وأكد رئيس المركز، عقب إدلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته.

وناشد كچك، عموم أهالي دمنهور المشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني.

وأجرى رئيس المركز، جولة تفقدية داخل اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، وتواصل مع القائمين على العملية الانتخابية، كما أشاد بالإقبال الكبير من المواطنين والسيدات منذ أن فتحت اللجان أبوابها للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.