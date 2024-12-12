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نظم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف ورشة عمل بعنوان "تسويق المحتوى الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي"، حاضرت فيها ياسمين مصطفى المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد محمد الكلية، وإشراف الدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

وتناولت "ياسمين"، ماهية التسويق الرقمي، وكيفية عمل تسويق رقمي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع التطبيق علي موقع "Facebook" كنموذج، كما تطرقت إلي كيفية إنشاء إعلان ممول مع تحديد الجمهور المستهدف الوصول إليه.

كما أشارت إلى كيفية تحديد ميزانية الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام محتوى الصفحات على مواقع التواصل للتسويق الجماهيري.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار مجموعة الورش التدريبية التي يعقدها القسم علي مدار الفصل الدراسي للارتقاء بالمهارات العملية للطلاب.

وفي نهاية الورشة كرم الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتور ممدوح مكاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المدربة مع توجيه الشكر والتقدير لها علي مجهوداتها خلال فعاليات الورشة.