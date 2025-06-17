السفارة الأمريكية في إسرائيل تغلق أبوابها: لسنا في وضع يسمح بمساعدة الرعايا بشكل مباشر

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه ستغلق أبوابها اليوم، موضحة أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستُغلق مجددًا اليوم الثلاثاء، موضحة أنه "تماشيا مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأمريكية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت "السفارة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها حاليًا بإجلاء الأمريكيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".

وقالت السفارة الأمريكية في القدس" "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر".

وأوضحت أنه "بالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأميركية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".