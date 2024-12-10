رد مفاجئ من مدرب المنصورة على اعتذار أحمد شاهين

قدم أحمد شاهين، لاعب نادي المنصورة، الاعتذار لمدرب الفريق علاء نوح، وذلك بعد واقعة اعتداء اللاعب على مدرب الفريق في مباراة الفريق ضد المقاولون العرب بدوري المحترفين، والتي خسرها فريق المنصورة بثلاثية نظيفة.

قال أحمد شاهين في تصريحات لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»:" أولًا أنا أقدم اعتذراي للكابتن علاء وأتمنى أن يقبل اعتذاري وما حدث غصب عني".

أضاف:" متقبل أي عقوبة تصدر بحقي من إدارة النادي".

ورد علاء نوح، قائلًا:" أنا متقبل اعتذار أحمد شاهين ولكن يجب أن تُوقع عقوبة على اللاعب لما بدر منه".

تابع:" الحدث كان كبيرًا، ولو عملت مذكرة اليوم سيتم شطب اللاعب، ولكن لو كل واحد أخطأ ذبحناه لن نجد أحدًا".

وعلق علاء نوح على اعتذار أحمد شاهين، قائلًا:" أنا ليس لدي أي مشكلة خالص والمسامح كريم، وأنا ضد مسألة اعتزال اللاعب وكلنا نخطئ".