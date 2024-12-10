السيسي يتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة إيرلندا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أوسلو متوجها إلى مدينة دبلن عاصمة إيرلندا، بعد أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء عدد من الشركات النرويجية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية، وشهد اللقاء توقيع عقد بين شركتي "امباور" و"ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة.

واستهل اللقاء بالرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية، لاستعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن التعاون القائم بين مصر والشركات الحاضرة في مجال الاستثمار الأخضر، مؤكداً على مسعى مصر لتصبح مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة.

ومن جانبهما، وجه رئيسا الشركتين الشكر للرئيس على الاهتمام والدعم الذي تحظى به الاستثمارات النرويجية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، وكذا التوسع في مشروعات شركتي "سكاتك" و"يارا" في مصر، كما تم استعراض مستجدات المشروعات القائمة بالفعل وسبل تعزيزها.

كما التقى الرئيس السيسي، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر من ناحية والجهات ذات الصلة والشركات النرويجية من ناحية آخرى، حيث تم استعراض أبرز السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة التنمية الاقتصادية، والأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس أكد أن مصر تنظر الى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية، خاصة مع ما يتوافر بمصر من إمكانيات في هذا الصدد، سواء من حيث الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص، الاستراتيجية الوطنية المصرية لزيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معربا عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "إمباور" والشركات النرويجية ذات الصلة، ومشيراً إلى حرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً فرص تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا، بما يدعم جهود القارة في التنمية، حيث تم استعراض الدور الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية لتقديم دعم مشترك وملموس للقارة وشعوبها.

وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيس مراسم توقيع عقد بين شركة "امباور" النرويجية وشركة "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة.