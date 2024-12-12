قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تنحاز لإرادة الشعب السوري.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتابع وبشكل يومي تطورات الأوضاع في سوريا.

وعبر عن أمله في أن تكون عملية الانتقال في سوريا عملية سلسة وسلمية، وتأخذ بعين الاعتبار إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا وتعبر عن التنوع المجتمعي دينيًّا وطائفيًّا وإثنيًّا وعرقيًّا في البلاد.

وشدد على أن الجميع يتوجب أن يكون ممثلًا في هذه العملية السياسية الانتقالية، وأن تكون هذه العملية ذات ملكية ختصة بالسوريين.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على ضرورة عدم السماح لأي طرف أن يتدخل من الخارج أو يحقق أي مكاسب على حساب سيادة سوريا ووحدة أراضيها