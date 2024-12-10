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جاهزية ثنائي السيتي لمواجهة يوفنتوس

الشروق
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:23 م

أعلن فيل فودين وماثيو كوفاسيتش، ثنائي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزيتهما للمشاركة في المباريات من جديد، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها قبل عدة أسابيع.

وشارك الجناح الإنجليزي فيل فودين، مع زميله لاعب خط الوسط الكرواتي ماثيو كوفاسيتش في تدريبات فريق مانشستر سيتي الجماعية، صباح اليوم الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمواجهة يوفنتوس الإيطالي.

يُذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب يوفي، لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 17 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الـ 19 بنفس الرصيد من النقاط.


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