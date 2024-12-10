فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري

أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وخياراته في رسم مستقبل سوريا المستندة إلى حقه في تقرير مصيره.

جاء ذلك عقب اجتماعها بمقر سفارة دولة فلسطين لدى سوريا في العاصمة، دمشق، حيث بحثت أوضاع المخيمات الفلسطينية في سوريا، وانعكاسات ما يجري على تلك المخيمات، مع العلم أن المخيمات تعيش حالة استقرار وهدوء في ظل هذه المتغيرات.

كما تناولت الفصائل موضوع تمتين العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والسوري، وأكدت عدم التدخل في الشأن الداخلي وحياديتها في هذا الحدث، وضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.

وأكدت الفصائل أن اجتماعها مفتوح لاستمرار التشاور والتواصل مع جميع المخيمات في سوريا.