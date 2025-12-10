السوداني يشيد بتضحيات العراقيين في ذكرى النصر على داعش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، بتضحيات العراقيين لتحرير أراضيهم من تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لـ"يوم النصر" على "داعش".

وقال السوداني: "في الذكرى الثامنة ليوم النصر، نستلهم المواقف البطولية وقيم التضحية العظيمة التي سطّرها العراقيون وهم يخوضون أنبل المعارك وأشرفها، دفاعا عن بلدهم ضدّ عصابات تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض، مستظلين بالفتوى المباركة للمرجعية العليا، لتثمر تضحياتهم نصرا مؤزرا وخالدا".

السوداني ختم بقوله: "الرحمة والرضوان لشهداء العراق من القوات الأمنية والمدنيين، والخزي والعار للإرهابيين المجرمين".

وفي 10 ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي تحقيق "النصر" على "داعش"، بعد ثلاث سنوات من حرب طاحنة.

وكان التنظيم الإرهابي اجتاح مناطق شمالي وغربي العراق، واستولى على نحو ثلث مساحته في صيف 2014.

وعلى الرغم من إعلان بغداد الانتصار باستعادة الأراضي، إلا أن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية.

وتنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلول داعش، في مواجهة هجمات متفرقة يشنها من حين إلى آخر.