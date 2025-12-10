إغلاق صناديق الاقتراع في الدوائر الأربع التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

أُغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، في الدوائر الأربع التي تجرى بها إعادة الانتخابات، وهي: الدائرة الرابعة التي تضم المحمودية والرحمانية ورشيد، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة ومركز بدر.

ويجري استقبال الناخبين في أربع دوائر بالمحافظة، حيث تضم الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية ورشيد) 18 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد، أبرزهم: خالد أبو أحمد «حماة الوطن»، وبلال النحال، وهشام الجاهل، ومحمد عباسي «مستقلون»، بينما حسم سامح عبدالمحسن شاور «مستقبل وطن» المقعد الأول من الجولة الأولى.

أما الدائرة الخامسة (حوش عيسى) فمخصَّص لها مقعد واحد فقط، يتنافس عليه 8 مرشحين، أبرزهم: محمد خليفة «حزب النور»، وممدوح جاب الله، وعصام الصافي، وعلاء قريطم «مستقلون».

وفي الدائرة السادسة (الدلنجات)، المخصص لها مقعد واحد أيضًا، فتخلو من أي مرشحين من أحزاب القائمة الوطنية، ويتنافس على مقعدها 19 مرشحًا، من بينهم: محمد الدامي، ومدحت الباظي، ومحمود الكومي، ومحمود عتمان «مستقلون».

وأخيرًا، الدائرة التاسعة (كوم حمادة ومركز بدر)، المخصَّص لها مقعدان، وتشهد منافسة قوية بين 44 مرشحًا، بينهم مرشحان حزبيان، إضافة إلى 42 مستقلًا، أبرزهم: عاصم مرشد «مستقبل وطن»، وأحمد كتوبة «الجبهة الوطنية»، ومحمد زايد، ومحمد عمار «مستقلون».

وبلغ عدد المقار الانتخابية في الدوائر الأربع بمحافظة البحيرة 271 مقرًا، تضم 300 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين المقيدين بكشوف الناخبين مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار يومين، إذ يُستقبل الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع السري المباشر لاختيار ممثليهم في البرلمان.