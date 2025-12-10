ورشة عمل لحكام القسم الثاني بمركز المنتخبات

امتدادًا لخطة تطوير منظومة التحكيم المصري التي وضعها أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أقيمت اليوم ورشة عمل لحكام دوري القسم الثاني "ب" بمشاركة 80 حكمًا ومساعدًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأت ورشة العمل بمحاضرات نظرية لأوسكار رويز، واختبارات "فيديو تست" داخل قاعة المحاضرات تلاها اختبارات اللياقة البدنية في الملعب بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية واللجنة الفنية للحكام.

وسبق للجنة الحكام الرئيسية إقامة ورش عمل لحكام القسم الثاني أ "المحترفين" وأجرت لهم اختبارات لياقة بدنية في الملعب واختبارات نظرية، كما أقامت تجمعا لحكام النخبة قبل انطلاق مباريات كأس عاصمة مصر كفرصة لفرز جدد واختيار أكبر عدد من الحكام المميزين لخلق جيل جديد من الحكام.