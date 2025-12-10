زيلينسكي يعترف: كييف تفتقر للقوة لـ استعادة القرم

اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن كييف لا تملك حاليا القوة اللازمة لـ "استعادة" شبه جزيرة القرم، وذلك في وقت تستعد فيه كييف لنقل مقترحاتها المعدلة للولايات المتحدة حول خطة التسوية.



وعلق زيلينسكي على تصريحاته السابقة حول رغبة أوكرانيا في "استعادة" القرم قائلا: "سأقول بصراحة: نعم، ليس لدينا اليوم القوة لكل هذا. ليس لدينا الدعم الكافي لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" أن سلفه باراك أوباما هو من "أجبر أوكرانيا على تسليم القرم"، وليس الرئيس جو بايدن.



كما أعرب ترامب عن إعجابه بشبه الجزيرة، مشيدا بجمالها ومناخها. وكان قد صرح سابقا بأن كييف لن تتمكن من "استعادة" القرم، وأن زيلينسكي يمكنه إنهاء النزاع إذا تخلى عنها ووافق على عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

من جهة أخرى، أعلن زيلينسكي أن فريقه يعمل على إعداد مقترحات أوكرانية معدلة للخطة الأمريكية للتسوية، وقال: "نعمل على مستوى مستشارينا اليوم وغدا. أعتقد أننا سننقل (خيارنا الخاص من الخطة المحدثة للتسوية) غدا". وكان ترامب قد أعرب سابقا عن "خيبة أمله" لأن زيلينسكي "لم يقرأ عرض السلام" المقدم من واشنطن.

يذكر أن شبه جزيرة القرم أعيد توحيدها مع روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء أيده 96.77% من الناخبين في القرم و95.6% في سيفاستوبول، وذلك عقب الانقلاب في كييف.