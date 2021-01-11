السودان: لدينا خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول سد النهضة

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها سيكون لديها خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول ملف سد النهضة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين.



وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عقد، أمس الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.