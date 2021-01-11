وزير قطاع الأعمال: لن نعلن عن تصفية مصانع الحديد والصلب إلا بعد تعويض العاملين

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه عند توليه الوزارة قام بإلغاء مناقصة خاصة بتحديث مصانع الحديد والصلب، معقبًا: «كانت هتبقى كأننا رمينا فلوس عالأرض».



أضاف خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن استعان بخبراء لبحث أهلية المصانع للتحديث والتي أفادت بتشغيل الأفران لمدة ثلاثة أشهر متصلة بفحم الكوك، مشيرًا إلى أن الإدارة عجزت عن التشغيل لأكثر من 15 يومًا متصلًا.



وذكر أنه تم طرح فكرة المشاركة لمستثمر متخصص في الصناعة مع تقليل أعداد العمالة بالمصانع، فضلًا عن تحمل الوزارة لمديونية المصانع، إلا أنه لم يتقدم أي مسثمر بعد طرح الكراسات.



وأوضح أنه بذل مجودًا كبيرًا ليصل إلى حلول بعيدًا عن إغلاق مصانع الحديد والصلب، مؤكدًا أنه لن يتم الإعلان عن تصفية المصانع إلا بعد الاستقرار وتعويض العاملين.



وأكد أن شركة الكوك مستمرة في عملها على الرغم من تصفية مصانع الحديد والصلب، ذاكرًا أن حجم الخسائر بالمصانع بلغت العام الماضي نحو 800 مليون جنيه.



وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954.