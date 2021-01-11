الهند تفرج عن جندي صيني احتجزته بعد عبور حدود متنازع عليها

أفرجت السلطات الهندية اليوم الاثنين عن جندي صيني كانت احتجزته نهاية الأسبوع الماضي على الجانب الهندي من الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ.

وصرح مصدر عسكري هندي بارز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه تمت إعادة الجندي إلى القوات الصينية عند نقطة تشوشول-مولدو الواقعة على ارتفاع شاهق صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم استجواب الجندي، الذي تم التعامل معه وفقا للإجراءات المتبعة، بتهمة التجسس على القوات الهندية المتواجدة في المنطقة الحدودية.

وكان الجندي قد عبر "خط السيطرة الفعلية" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، واحتجزته القوات الهندية.

وسبق أن وقعت عدة مواجهات خطيرة بين الهند والصين منذ مايو على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود غير الرسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

وقتل 20 جنديا هنديا في يونيو في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاما.

وتجري الصين والهند محادثات لتهدئة الوضع وسحب القوات، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل.

وتتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين 4500 و 5500 متر.