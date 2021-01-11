 حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة أرمنت غرب الأقصر - بوابة الشروق
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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة أرمنت غرب الأقصر

ازالة التعديات على الاراضي الزراعية - ارشيفية
ازالة التعديات على الاراضي الزراعية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 8:39 م
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة عدد ٣ مخالفات تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد.

وقال عبد الله عاشور رئيس المركز إنه تم إزالة مخالفة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٢ قيراط بحوض الخرازة بناحية حاجر قرية الرياينة، كما تم إزالة مخالفة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٢ قيراط بحوض البورة بحاجر قرية الرياينة.

وأضاف أنه بناحية جسر الحجر تم إزالة مخالفة تعد بعمل سور خرساني بطول ٥٠ مترا على أرض زراعية بحوض نصر الدين بقرية الرياينة.

وأشار إلى أنه تم إزالة جميع المخالفات في المهد على كامل المسطح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

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