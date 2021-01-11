بيلوسي: مجلس النواب يدعو بنس إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنه بعد خمسة أيام من تحريض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على تمرد قاتل ضد الديمقراطية الأمريكية، يدعو المجلس نائبه مايك بنس إلى تفعيل التعديل 25 في الدستور.



ودعت بيلوسي، في تغريدة لها تبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، نائب الرئيس مايك بنس، إلى الرد في غضون 24 ساعة من إقراره.



وأضافت: «سوف نمضي قدمًا في طرح تشريعات المساءلة على أرض الواقع».



وصادق الكونجرس الأمريكي، الخميس الماضي، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، الأربعاء الماضي، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.







Today, five days after the President incited a deadly insurrection against American democracy, the @HouseGOP blocked @RepRaskin’s legislation calling on @VP Pence to activate the 25th Amendment. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 11, 2021