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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، بالبنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ما بين 2.35 جنيه للشراء و2.40 جنيه تقريبا للبيع في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء و27.50 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.56 جنيه للشراء، و27.66 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء، و27.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 3 - 8 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.44 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 29.56 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 29.59 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات ما بين 8 - 12 قرشا تقريبا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.32 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.46 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 33.49 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.29 جنيه للشراء و7.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي، والدرهم الإماراتي سجل اليوم ارتفاعا ليصبح 7.47 جنيه للشراء و7.48 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 86.77 جنيه للشراء، و89.91 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.