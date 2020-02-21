تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور مجدي يعقوب الثلاثاء المقبل، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، وذلك في حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيري - حوار مع السير مجدي يعقوب."

الدكتور مجدي يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" وأستاذ جراحة القلب في إمبريال كوليدج لندن ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل"، التي توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال في الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب، سيروي الدكتور مجدي يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيري.

يدير الحوار خالد عز العرب أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

ستعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحدث عن عزمها على إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب في يوليو 2023 والذي سيسرد مسيرة يعقوب منذ نشأته في مصر مرورًا بحياته المهنية في بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم مما أدي لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية. الكتاب من تأليف الصحفيان المرموقان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.