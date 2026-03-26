فصيل عراقي: عملياتنا تستهدف الوجود الأمريكي في دول الخليج والأردن

أعلن الناطق باسم "سرايا أولياء الدم"، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، أبو مهدي الجعفري، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت قوات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع كانت تنطلق من القواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول الخليجية والأردن.

وقال الجعفري تعليقا على البيان الكويتي الإماراتي البحريني السعودي القطري الأردني إن "نية الأمريكان بنشر 5 آلاف عسكري في المنطقة سيجعلنا نكثِّف العمليات ضد هذا التواجد في أي بلد".

وذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف الوجودَ الأمريكي حصراً في الدول الخليجية والأردن".

وتنفذ المقاومة الإسلامية في العراق يومياً عشرات العمليات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ لقصف القوات الأمريكية داخل العراق والمنطقة.