وزير النقل الأمريكي: لا توجد أدلة على وقوع هجوم سيبراني على وكالة الطيران

أكد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، قبل قليل، أنه لا توجد أدلة مباشرة على وقوع هجوم سيبراني على وكالة الطيران الفيدرالية.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوتيجيج، بإجراء تحقيق كامل في أسباب العُطل الذي ضرب إدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيير، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة.

وتسبب العطل الإلكتروني في توقف حركة الطيران داخل الولايات المتحدة، فيما وصل عدد الرحلات الجوية المتأخرة، داخل وخارج أمريكا إلى 1230 رحلة، وأُبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعطل المفاجئ، الذي طالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، بحسب ما ذكرته كارين جان بيير.