ارتفاع جديد لأسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الثلاثاء ارتفاعا جديدا لليوم الرابع على التوالي، في ظل توقعات بتحسن الطلب على الطاقة بعد قرار الصين إعادة فتح النشاط الاقتصادي، مع توقعات الحكومة الأمريكية بارتفاع الاستهلاك العالمي من النفط إلى مستوى قياسي خلال العام المقبل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 49ر0 دولار إلى 12ر75 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 52ر0 دولار إلى 21ر80 دولار للبرميل تسليم مارس الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها تتوقع وصول استهلاك الوقود البترولي في العالم إلى 2ر102 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية لمخزون النفط الأمريكي.