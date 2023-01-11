 الجزائر: مقتل 17 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء الاختناق بغاز أجهزة التدفئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر: مقتل 17 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء الاختناق بغاز أجهزة التدفئة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 5:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 5:05 ص

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مقتل 17 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة في عدد من الولايات جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وهي أثقل حصيلة تم تسجيلها خلال يوم واحد فقط جراء الاختناق.
وجددت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان، دعواتها إلى المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مخاطر ما وصفته ب"القاتل الصامت".
وكانت ولاية المسيلة (شرقي الجزائر) قد سجلت أثقل حصيلة بمقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة, فيما شهدت ولاية سطيف الواقعة بشمال شرقي البلاد بمقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، فضلا عن مقتل شخصين من ولاية مستغانم (350 كم من العاصمة)، فيما تم إنقاذ 25 آخرين من موت محقق بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون.
كما حذرت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية من مخاطر هذا الغاز المسؤول عن عدة وفيات لكونه لا لون ولا رائحة له، داعية إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية لأجل التقليل من هذا النوع من الحوادث.

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