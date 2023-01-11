انهيار عقار قديم في منطقة اللبان وسط الإسكندرية دون إصابات

انهارت، أجزاء من عقار قديم "خالٍ من السكان" كائن في 12 شارع الأحنف، منطقة اللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك وسط الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم.

وبانتقال قوات الدفاع المدني، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق عنه؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، لحين عرض ملف العقار على المختصين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.