طائرة قطرية تصل إلى العريش تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وصلت إلى مدينة العريش، اليوم الخميس، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 18 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 61 طائرة، بإجمالي 1897 طنا من المساعدات.

كان في استقبال الطائرة بمطار العريش، لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".