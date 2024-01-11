روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، خلال استقباله سفير جمهورية السودان لدى روسيا محمد سراج، إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في السودان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، الذي نشرته وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «خلال المحادثة، تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان».

وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية، وإقامة حوار وطني واسع النطاق بما يخدم ضمان وحدة السودان الصديق وسلامته الإقليمية وسيادته».

ويشهد السودان قتالاً ضاريًا، منذ 15 أبريل الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهر القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 7 ملايين.