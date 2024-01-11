وزير الاقتصاد الألماني يناشد إسرائيل حماية المدنيين في قطاع غزة

طلب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، من الحكومة الإسرائيلية القيام بالمزيد من التدابير لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الخميس بعد لقاء مع نظيره الإسرائيلي نير بركات: "أناشد الحكومة الإسرائيلية تجنب وقوع ضحايا مدنيين في القتال ضد حماس، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية للأشخاص (هناك)، لاسيما في ظل هذا الطقس".

وأشار هابيك، إلى أنه يتم حاليا مواجهة خطر انتشار أوبئة في قطاع غزة، وأضاف أن كسب الحرب يجب ألا يؤدي إلى خسارة فرصة تحقيق السلام.

وأكد أنه من المهم بالنسبة له أمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها، وأضاف أنه يندرج ضمن ذلك الانتصار على حماس.

ومن جانبه، أعرب بركات عن عدم تفهمه للدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد بلاده بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال: "هذه واحدة من أكبر السخافات التي يمكن لأي شخص التفكير فيها".

وتوجه الوزير الإسرائيلي بالشكر لألمانيا ولوزير اقتصادها هابيك على دعمه وعلى المباحثات المنفتحة.

وقال: "في وقت التحديات يرى المرء من هم أصدقاؤنا الحقيقيون، وأنت وألمانيا أصدقاء حقيقيون لإسرائيل".