مصرع سيدة وإصابة 12 في حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي بأسوان

شهد طريق وادي العلاقى بمدينة أسوان، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادى العلاقى التابع لدائرة المدينة، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا.

وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقل ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة، وتبين من الفحص المبدئي والتحريات الأولية أن المتوفية هي (جميلة عثمان الطاهر الشيخ - ٦٠ سنة)، فيما جاءت أسماء المصابين كالتالى: خالد عباس عيسي، ٣٢ سنة، وعلا عباس عيسي، ٣٢ سنة، وفاطمة عبدالقادر عبدالله -

٦٢ سنة، مرضية حسان محمد - ١٠ سنوات، وسعاد عبدالقادر عبيد - ٨٠ سنة.

كما أصيب عثمان أسامة محمد عمر - ٢١ سنة، وإيمان أسامة محمد عمر - ٢٤ سنة، ورؤي ميسرة محمد - ٢٩ سنة، وسمية عثمان عبدالظاهر الشيخ - ٥٠ سنة، ومحمد خالد عباس الخضري - ٥ أشهر، وأسامة محمد عمر -٦٠ سنة، وأحمد عباس عيسي - ٢٣ سنة.