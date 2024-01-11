سانشو يعود لدورتموند معارا من مانشستر يونايتد لنهاية الموسم الحالي

عاد جادون سانشو، لاعب منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لفريق بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسبما أعلن الناديان اليوم الخميس.

وتردد أن الصفقة كلفت خزينة دورتموند في حدود 4 ملايين يورو (4ر4 مليون دولار).

ولعب سانشو مع دورتموند ما بين عامي 2017 و2021، وسجل 50 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة في 137 مباراة، وفاز بكأس ألمانيا مع الفريق عام 2021.

وانضم سانشو إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو، لكن تجربته لم يكتب لها النجاح هناك، حيث سجل 12 هدفا فقط في 82 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، ولم يشارك في أي لقاء منذ سبتمبر الماضي عقب انتقاده الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

يمتد عقد سانشو مع يونايتد حتى عام 2026، ومع تأكيدات النادي الإنجليزي بأن انضمام اللاعب لدورتموند "موقت"، فإن النادي الألماني يبدو أنه لن يكون باستطاعته شراء النجم الإنجليزي بشكل دائم في الصيف القادم.

وصرح سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند "جادون بإمكانه صنع الفارق معنا بشكل مطلق وأتطلع لرؤيته بالقميص الأسود والأصفر مجددا قريبا. إنه يعرف هذه المدينة والملعب وجماهيرنا ونادينا".

وأضاف كيل "رغم أنه لم يلعب أي مباريات رسمية في الأشهر الأخيرة، فنحن على يقين من أنه سينسجم معنا سريعا، وسيجد أفضل مستوياته ويساعدنا على تحقيق أهدافنا هذا الموسم بفضل سماته التي يتميز بها".

من جانبه، قال سانشو: "عندما دخلت غرفة تغيير الملابس اليوم، شعرت وكأنني أعود إلى المنزل. أعرف النادي من الداخل والخارج، لقد كنت دائما قريبا للغاية من الجماهير هنا، ولم أفقد الاتصال بالمسؤولين في النادي أبدا".

وأكد سانشو "لا أستطيع الانتظار لرؤية زملائي في الفريق مرة أخرى، والخروج إلى الملعب، ولعب كرة القدم والابتسامة على وجهي، والحصول على التمريرات الحاسمة، وتسجيل الأهداف ومساعدة النادي على المضي قدما في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

ويعاني دورتموند من النتائج المهتزة بالدوي الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس حاليا في ترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى و15 نقطة خلف باير ليفركوزن (المتصدر).

ويبدأ دورتموند النصف الثاني من الموسم بعد غد السبت بمواجهة دارمشتات (متذيل الترتيب)، حيث يحاول استعادة اتزانه أملا في المنافسة على اللقب.