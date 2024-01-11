وصف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، السفير عمر عوض الله، مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، بدعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة على غزة، بأنها «مرافعة تاريخية تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني».



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى سرد جنوب إفريقيا الجرائم كافة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتحريض ممنهج من قادة الاحتلال على ارتكاب تلك المجازر وانتهاك اتفاقية منع الإبادة.



ولفت إلى تقدم جنوب إفريقيا بمرافعة مكونة من 84 صفحة مدعمة بالدلائل والحقائق على انتهاك سلطة الاحتلال اتفاقية منع الإبادة وارتكابها أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أن الدعوى تستهدف مطالبة محكمة العدل الدولية؛ باستصدار تدابير احترازية عاجلة لوقف الحرب.



ولفت إلى استشهاد الدعوى القضائية بتصريحات قادة الاحتلال حول الدعوة إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، إلى جانب استغلال جيش الاحتلال تجويع المدنيين وإخضاعه إلى ظروف حياتية قاسية كإحدى أدوات الحرب، موضحا أن تخاذل المجتمع الدولي إزاء مساءلة دولة الاحتلال جعلها تمضي بارتكاب أبشع جرائم الإبادة.



وأشار إلى تراجع مواقف رئيس حكومة الاحتلال خلال تصريحاته الأخيرة على خلفية المبادرة الشجاعة لجنوب إفريقيا بمحاكمة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة لـ153 دولة ذات العضوية.