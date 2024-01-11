قال نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتفق حتى الآن على تدريب الزمالك رغم علاقته الطيبة مع مجلس الإدارة.

وقال نيلو فينجادا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ على قناة «النهار»:" أنا أحب نادي الزمالك وارتبط بعلاقة جماهيرية كبيرة، منذ تدريبي للفريق في بداية الألفية".

وأضاف:" لم أتفق على تدريب نادي الزمالك ولم يتحدث معي أحد تمامًا حول ذلك، آخر تواصل كان فقط من أجل حل أزمة القيد لنادي الزمالك والتفاوض مع سبورتنج لشبونه لحل الأزمة، وأوشكت على الانتهاء".

وأتم:" لكن أؤكد أن حتى الآن لم يتفاوض معي أحد لتدريب نادي الزمالك، ولكني أرحب بذلك تمامًا، إذا تم ذلك لأن الزمالك يُعد منزلي".