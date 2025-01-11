أموريم يكشف عن حارس مانشستر يونايتد أمام آرسنال

قال روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه لن يعط الأولوية للدوري الإنجليزي الممتاز على حساب كأس الاتحاد الإنجليزي ويخطط للدفع بأقوى تشكيل لديه في مباراة فريقه أمام آرسنال في الدور الثالث من البطولة.

وفي حين أكد أموريم أن ألتاي بيندير سيحل محل الحارس أندريه أونانا في مباراة غدا الأحد التي تقام على ملعب الإمارات، يرغب المدرب البرتغالي في البناء على المباراة التي تعادل فيها 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث عشر، بفارق 7 نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، ولكن أموريم سيقاوم إغراء الدفع بتشكيلة ضعيفة عندما يبدأ فريقه الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في شمال لندن.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: "في هذا التوقيت، أعيش اليوم بيوم. ما أفكر فيه هو أنه بعد قضاء أسبوع دون خوض أي مباراة، حصلنا على عطلة لمدة يوم (بعد مباراة ليفربول)، وكان بإمكاننا العمل على الفريق قليلا".

وأضاف: "ليس من قبيل المنطق بالنسبة لي أن أمنح راحة للاعبين. لذلك أعتقد أنه يجب أن ندفع بأفضل تشكيل، يجب أن نفوز وأن نواصل تقديم نفس الأداء الذي قدمناه في المباراة الأخيرة".

وأردف: "في بعض الأحيان، يكون من الأفضل أن تفوز بمثل هذه النوعية من المباريات، وبعدها يكون لديك وقت أقل للراحة، ولكن تفكيرك يصبح مختلفا للغاية لدرجة أنه يكون بمقدورك التعامل مع الجانب البدني للعبة".

وأكد: "الآن نقوم بعملية التدوير بشكل أقل. في بعض الأحيان يجب أن اختار لاعبين جدد لأنني انظر إلى بعض اللاعبين في نفس المركز وأشعر أنهم في نفس المستوى، لذلك أحاول الدفع بلاعبين جدد".

وأوضح: "لا أقوم بعملية التدوير لأنني أرغب في التدوير. لا أختلف عن أي مدرب آخر. أحاول إيجاد أفضل حل للفوز بكل مباراة".

يذكر أن مانشستر يونايتد توج بلقبه رقم 13 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، بعد فوزه على السيتي 2-1 في المباراة النهائية.