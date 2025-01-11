زيلينسكي يوجه الشكر لبايدن بسبب دعمه الراسخ لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي جو بايدن الجمعة، وشكر له دعمه الراسخ، قبل أقل من أسبوعين من موعد تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وشكر زيلينسكي لبايدن، دعمه الراسخ لاستقلال أوكرانيا والدور الحيوي الذي أدته الولايات المتحدة لتوحيد المجتمع الدولي، وفق ما جاء في منشور للرئيس الأوكراني على منصة إكس.

وقال زيلينسكي إنه قدّم التعازي (لبايدن) بضحايا حرائق الغابات التي تجتاح لوس أنجلوس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويسابق بايدن الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا قبل تولي ترامب سدة الرئاسة الأمريكية، وسط مخاوف من قطع الملياردير الجمهوري الدعم عن كييف.

وكان الجمهوري الذي سيتولى منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير، قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.