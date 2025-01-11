انطلاق مناورات لقوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني

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تنطلق مساء اليوم السبت في إيران مناورات "اقتدار 1403" التي تجريها قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني، بمشاركة القوات الجوية، في مناطق غرب وشمال البلاد.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن هذه المناورات :تجريها قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني والتي تأتمر لقيادة شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد".

وستستخدم خلال هذه المناورات العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، كما أنها ستحاكي الساحة الحقيقية للقتال وستجري خلالها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الالكترونية.

وكانت إيران أطلقت يوم الثلاثاء الماضي المرحلة الأولى من المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي، حول مركز نطنز النووي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنه في هذه المرحلة، "تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، دفاعا شاملا عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي"، وذلك "وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء".