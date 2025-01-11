 قوات أوكرانية تأسر جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية - بوابة الشروق
السبت 11 يناير 2025 5:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قوات أوكرانية تأسر جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية

د ب أ
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 5:14 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أسرت جنديين من كوريا الشمالية، كانا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وأدلى زيلينسكي بتلك التصريحات، بعد أيام من بدء أوكرانيا شن هجمات جديدة في كورسك، للاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها، في غارة خاطفة، في أغسطس الماضي، أسفرت عن أول احتلال لأرضي روسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأسفر الهجوم المضاد الذي شنته موسكو إلى إرهاق القوات الأوكرانية وإضعاف معنوياتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف واستعادة أكثر من 40% من مساحة منطقة كورسك، التي تبلغ 984 كيلومترا مربعا(380 ميلا مربعا)، التي استولت عليها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تلجرام "أسر جنودنا، جنديين كوريين شماليين في كورسك. ونجيا على الرغم من إصابتهما وتم نقلهما إلى كييف وهما يتواصلان مع أجهزة الأمن الأوكرانية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك