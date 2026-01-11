نكونكو ينقذ ميلان بتعادل قاتل أمام فيورنتينا ويواصل سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإيطالي

واصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي بعدما انتزع تعادلًا دراميًا بنتيجة 1-1 أمام فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، في مباراة امتدت حتى اللحظات الأخيرة، ليصل الروسونيري إلى 18 مباراة متتالية دون هزيمة في المسابقة.

وبدا على الورق أن الكفة تميل لمصلحة ميلان منذ البداية، وهو ما انعكس على مجريات الشوط الأول، حيث بدأ الفريق الضيف بقوة وهدد مرمى فيورنتينا مبكرًا.

وكاد كريستيان بوليسيتش أن يفتتح التسجيل خلال أول 15 دقيقة بعدما انفرد بالمرمى، لكن دافيد دي خيا تألق وأنقذ فريقه بتدخل بطولي.

وبعد دقائق قليلة، تكرر المشهد تقريبًا حين تجاوز بوليسيتش الحارس الإسباني، إلا أن تسديدته اصطدمت بالشباك الجانبية.

وواصل بوليسيتش نشاطه اللافت في الشوط الأول، فدخل في أكثر من مواجهة مباشرة مع دي خيا، أبرزها قبل نصف ساعة من اللعب حين توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس فيورنتينا بصدره، قبل أن يطلق تسديدة أخرى من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

في المقابل، تحسن أداء فيورنتينا بعد الاستراحة، ونجح في فرض نفسه هجوميًا، حيث أجبر روبن جوسينس الحارس مايك ماينان على التدخل في أكثر من مناسبة عبر الكرات الرأسية، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل. وجاء الهدف عبر بيترو كوموتسو الذي ارتقى أعلى من الجميع داخل المنطقة وحول ركلة ركنية نفذها ألبرت جودموندسون برأسه إلى الشباك.

ورد ماسيميليانو أليجري بإجراء هجومي، حيث دفع بكريستوفر نكونكو بدلًا من ستراهينيا بافلوفيتش، ليثبت التغيير قيمته في الدقيقة 90، عندما مهد يوسف فوفانا الكرة داخل المنطقة لنكونكو، الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، مسجلًا هدف التعادل القاتل.

وسجل نكونكو بذلك هدفه الثالث في مباراتين، ليجنب ميلان خسارة كانت ستكلفه الكثير، رغم أن الفريق لا يزال متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر، مع خوضه مباراة أكثر. في المقابل، فشل فيورنتينا في الحفاظ على تقدمه، ليضيع عليه فرصة الخروج من مناطق الهبوط.

وحصل مدافع فيورنتينا بيترو كوموتسو على جائزة رجل المباراة، بعد أدائه المميز وتسجيله هدف فريقه الوحيد.