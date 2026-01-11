أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، خضوع محمود الخطيب، رئيس النادي، لفحوصات طبية في باريس.

وأصدر الموقع الرسمي للأهلي بيانا رسميا جاء كالتالي:

يعود محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى الطبيب المعالج في فرنسا، والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة، وذلك عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التي يخضع لها هناك للاطمئنان على صحته، وتحديد الجوانب العلاجية التي يستمر عليها في ظل الابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية لتفادي أية مضاعفات.

وكان محمود الخطيب قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.