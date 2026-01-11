صحة غزة: وفاة 4 أطفال بسبب البرد الشديد منذ بدء فصل الشتاء الجاري

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بلغ 3 شهداء، و9 إصابات.

وأشارت إلى وفاة طفلة – عمرها شهران - نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 4 وفيات.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و412 شهيدًا، و171 ألفًا و314 إصابة.

وأفادت بارتفاع حصية ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 442 شهيدًا، و1236 إصابة، و688 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.