بومبيو: إيران تستخدم إطلاق الاقمار الصناعية لتعزيز قدراتها الصاروخية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني يستخدم إطلاق الأقمار الصناعية لتعزيز قدراته الصاروخية، مشددا على ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير واختبار صواريخ باليستية.

وقال بومبيو -في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية- "إن النظام الإيراني يستخدم عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتعزيز قدراته في مجال الصواريخ الباليستية التي تسمح له بتهديد خصومه وتهديد الاستقرار الاقليمي، ولا ينبغي السماح لراعي الإرهاب الرائد في العالم بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية".