المرصد السوري: الجيش السوري يسيطر علي طريق «دمشق-حلب» الدولي بشكل كامل

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات الجيش السوري على طريق (دمشق / حلب) الدولي الاستراتيجي بشكل كامل، للمرة الأولى منذ عام 2012، وذلك بعد استكمال السيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) - "إن عملية السيطرة على طريق الـ"M5" جاء بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي كامل في الـ24 من شهر يناير الماضي، تمكنت خلالها من السيطرة على نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب".

وأضاف أن قوات الجيش السوري بسطت سيطرتها على 57 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، امتدت من خان طومان، ومستودعات خان طومان والخالدية، ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة، إلى أن استطاعت اليوم بسط كامل سيطرتها على الطريق.

ويحظى الطريق الدولي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق بأهمية كبيرة لدى مختلف أطراف النزاع، وتسعى جميعها معا لإعادة فتحه بعد توقف دام لسنوات.

وكانت استعادة الجيش السوري على الطريق الدولي (دمشق / حلب)، الذي يعبر مدنا عدة من حلب شمالا مرورا بدمشق وصولا إلى الحدود الأردنية جنوبا، تشكل هدفا رئيسيا له منذ أن فقد السيطرة على أجزاء منه في عام 2012.