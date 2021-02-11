 أمريكا تفرض عقوبات على ضباط الجيش المسؤولين عن انقلاب ميانمار - بوابة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على ضباط الجيش المسؤولين عن انقلاب ميانمار

جيش ميانمار
جيش ميانمار
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 8:56 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أول فبراير الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن في بيان له "إن الولايات المتحدة ترد على ذلك بتحديد ضباط الجيش الستة الحاليين والسابقين الذين قادوا الانقلاب، وكذا أربعة أعضاء في المجلس الاداري للدولة الذي تم تشكيله حديثا وثلاثة كيانات تجارية يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش".

ومن بين هؤولاء الذين تعرضوا للعقوبات، مين أونج هلاينج، القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار.

وسيتم حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة والتي يتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.

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