وزير الخارجية اليمني: تصعيد الحوثيين المستمر يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية



قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، إن التصعيد العسكري من قبل الحوثيين ضد محافظة مأرب والذي يدخل يومه الخامس، وكذلك استهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية والتي كان آخرها استهداف مطار أبها المدني بطائرة مسيرة مفخخة "يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية".



جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك اليوم الخميس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج، في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وثمن بن مبارك اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة باليمن وبتعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد فيها على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية والعمل على تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.



وأردف بالقول: "في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة اليمنية بإيجابية مع دعوة الرئيس بايدن وجددت التزاماها بالحل السياسي وبعملية السلام، استقبلت المليشيات الحوثية الإرهابية هذه الدعوة بإطلاق الصواريخ البالستية على المدنيين الآمنين في محافظة مأرب(شرقي البلاد) مخلفة بذلك عشرات الشهداء والجرحى".



وأضاف: "يظهر بوضوح كيف تفسر هذه المليشيات دعوات السلام التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي".



وحذر وزير الخارجية اليمني من "استمرار استهداف المليشيات الحوثية لمدينة مأرب المسالمة والتي تضم ملايين اليمنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة وكذا مواصلة تحشيدها للمقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال".



وأكد أن ذلك يهدد بنسف العملية السياسية وإطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.



وطالب بن مبارك، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف هذا "العدوان الهمجي وإيصال رسائل واضحة لهذه المليشيات بأن استمرار انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر بدون حساب".



من جانبه، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار وأمن اليمن.