يصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا، إلى شمال سيناء، للمشاركة في فعاليات مختلفة.

وتبدأ زيارة وزير الشباب والرياضة في اليوم الأول، بالمشاركة في المهرجان الرياضى الأول بالمدينة الشبابية بإسهام من (الرواد، والفتاة، والمرأة، والأيتام، ومعاقين كرة السلة، وتسليم دراجات مبادرة دراجتك صحتك، ومعرض أندية الفتاة، والمرأة، ومعرض الفن التشكيلي).

كما تتضمن الزيارة، ألعاب مشروع البطل الأوليمبي في الملاكمة، وتنس الطاولة، وألعاب القوي.

ويطلق الوزير برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمشاركة مدربات المشروع ومدراء المراكز والأندية، ويتم عرض فيلم تسجيلي عن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بعنوان الواقع والمأمول.

وفي فعاليات اليوم الثاني للزيارة، يشارك الوزير في برنامج منشطي الأحياء السكنية وتوزيع دراجات هوائية للفائزين في استاد العريش، ويفتتح الوزير دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية، كما يتفقد منشآت الاستاد، ثم يؤدي الوزير صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية، وفي ختام الزيارة يحضر الوزير دوري مراكز الشباب.