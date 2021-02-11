الوكالة الدولية للطاقة: التزام روسيا باتفاق أوبك بلس ارتفع إلى 95% في يناير

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها الشهري لأسواق النفط، بأن التزام روسيا باتفاق إنتاج الخام لتحالف "أوبك بلس" ارتفع إلى 95% في يناير.

وكانت الوكالة ذكرت الشهر الماضي أن نسبة الالتزام الروسي لشهر ديسمبر بلغت 93%.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن إنتاج روسيا من النفط الخام فقط قُدر بنحو 22. 9 مليون برميل في اليوم في يناير، أي أنه أعلى بمئة ألف برميل في اليوم عن المستهدف لها عند 12. 9 مليون برميل في اليوم.

وكانت بيانات أولية نشرتها وحدة بوزارة الطاقة الروسية أظهرت أن البلاد ضخت 159. 10 مليون برميل في اليوم في يناير من الخام والمكثفات معا. ولا تفرّق الوحدة بين النوعين.