 الوكالة الدولية للطاقة: التزام روسيا باتفاق أوبك بلس ارتفع إلى 95% في يناير - بوابة الشروق
الخميس 11 فبراير 2021 4:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الوكالة الدولية للطاقة: التزام روسيا باتفاق أوبك بلس ارتفع إلى 95% في يناير

د ب أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 3:52 م

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها الشهري لأسواق النفط، بأن التزام روسيا باتفاق إنتاج الخام لتحالف "أوبك بلس" ارتفع إلى 95% في يناير.

وكانت الوكالة ذكرت الشهر الماضي أن نسبة الالتزام الروسي لشهر ديسمبر بلغت 93%.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن إنتاج روسيا من النفط الخام فقط قُدر بنحو 22. 9 مليون برميل في اليوم في يناير، أي أنه أعلى بمئة ألف برميل في اليوم عن المستهدف لها عند 12. 9 مليون برميل في اليوم.

وكانت بيانات أولية نشرتها وحدة بوزارة الطاقة الروسية أظهرت أن البلاد ضخت 159. 10 مليون برميل في اليوم في يناير من الخام والمكثفات معا. ولا تفرّق الوحدة بين النوعين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك