استمرار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الغربية

تابعت صحة الغربية، تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام.

وقال عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه حتى اليوم، تم تسجيل حوالي 164 فردًا من الأطقم الطبية من بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، تنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات وأن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالبًا المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.