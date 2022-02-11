سليمان يرفع راية التغيير ويراهن على أخطاء مرتضى.. وهريدي يبحث عن فرصة

صراع مشتعل على منصب النائب.. وهاني شكري أبرز المرشحين لأمانة الصندوق

تحسم الجمعية العمومية لنادى الزمالك اليوم اختيارها لمجلس إدارة جديد يقود النادي لأربع سنوات مقبلة؛ حيث تُجرى الانتخابات التي طال انتظارها ويتنافس فيها عدد كبير من المرشحين، وسيتم اختيار رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

وأعدت مديرية الشباب والرياضة قوائم الناخبين البالغ عددهم قرابة 92 ألف عضو حيث تم استبعاد عدد كبير من العضويات لعدم سداد القيمة المضافة أو عدم تسديد غرامات سابقة، فيما يكتمل النصاب القانونى بحضور 7500 عضو، وبعد ذلك يبدأ التصويت الذى يستمر من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً بعدها يعلن رئيس اللجنة المُشرفة بدء عملية الفرز حتى الإعلان عن النتيجة النهائية.

وتبدو انتخابات الزمالك هذا العام مختلفة عن أى عملية انتخابية أقيمت فى السنوات الماضية وتبدو خارج التوقعات وغير محسومة لطرف على حساب الآخر، وذلك بسبب الأجواء التى يشهدها النادى لاسيما فى الفترة الأخيرة، وصراع الجبهات والقوائم المرشحة، حتى وإن تكرر مشهد السباق المتوقع منذ الانتخابات الماضية التى جرت عام 2018 ما بين مرتضى منصور الرئيس الحالى وأحمد سليمان مرشح الرئاسة وعضو مجلس الإدارة السابق.. ويتمثل وجه الاختلاف الأبرز فى الانتخابات الحالية فى الرهان القوى من جانب جبهة التغيير أو القائمة المُسماة بـ «زمالك زامورا» على رغبة الجمعية العمومية فى انتخاب إدارة جديدة، كما يراهن أيضا على الأخطاء التى ارتكبها مرتضى منصور أثناء رئاسته لنادى الزمالك.

بينما يأمل الرئيس الحالى مرتضى منصور فى اختيار الأعضاء له ولقائمته اعتمادا على ما يراه أنه إنجازات تحسب له، فى المقابل يبحث عمر هريدى المرشح الرئاسى عن فرصة لنفسه كونه قد شغل منصب عضو مجلس إدارة فى عهد مجلس ممدوح عباس ويأمل فى العودة للزمالك من الباب الكبير.

وتشهد الانتخابات الحالية عددا كبيرا من المرشحين على كافة المقاعد فى مجلس الإدارة، ولعل الصراع الأكبر سيكون على العضوية فوق وتحت السن، بوجود 40 مرشحا فى الفئة الأولى و19 فى الثانية للاختيار من بينهم، الأمر الذى سيمثل تحديا خاصا أمام أعضاء الجمعية العمومية لاختيار من يمثلهم من بين أسماء عديدة.

وفيما يلى أسماء المرشحين كاملة:

على مقعد الرئيس، عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة «النائب عمر هريدى»، أحمد سليمان عفيفي عباس، اسم الشهرة «أحمد سليمان»، مرتضى أحمد محمد منصور، اسم الشهرة «مرتضى منصور».

وعلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يتنافس 4 مرشحين هم، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، هشام نصر سليمان أحمد، اسم الشهرة «هشام نصر سليمان»، أحمد محمد عبدالغني عبدالرازق، اسم الشهرة «أحمد عبدالغني»، مصطفى كامل عبدالباسط مصطفى هدهود، اسم الشهرة «لواء دكتور مهندس مصطفى هدهود».

أما منصب أمين الصندوق فيشهد منافسة رباعية بين كل من: محمد قدرى محمد جلبى، اسم الشهرة «دكتور محمد راشد المراغي»، هاني شكري نجيب جرجس، اسم الشهرة «هاني شكري»، محمد أحمد حمدي محمد، اسم الشهرة «محمد حمدي»، خالد إبراهيم محمد لطيف، اسم الشهرة «خالد محمد لطيف»، وعلى الرغم من هذه المنافسة، إلا أن هاني شكري يعد أبرز المرشحين لخبرته الواسعة.

وفى العضوية يتنافس كل من أحمد عفيفي وأحمد عبدالحق السباعي ورجب رواش ورفعت شبل وكريم عادل عبيد، وعصام حسن إسلمبولي وجمال عقبى وهاني فاروق أبوالعز، وعبدالله جورج سعد ومصطفى عبدالخالق وهشام يكن ومحمد الماوي ومصطفى سيف العماري وصبري حسن والحسيني سمير وأحمد عبدالجواد وآمال زوام وهاني عيد وجمال شعلان وهاني زادة وحسن عمار وأسامة عبدالباري ومجدى السيوفي وماهر شفيق وعمرو على أدهم ومصطفى بدوى وماجد قيشو ومروة عبدالله وصبحى عبدالسلام وأحمد جمال ومعتز وفائي ومحمد رحمي وهاني عثمان معن وإيهاب الفولي وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وسليمان وهدان وعلاء ناجى أبوالعلا وجمال عبدالحميد ومريم رزق.

ويتنافس في مقاعد تحت السن كل من سيف الإسلام محمد ومحمد عودة أبو قطيط، وهشام نصر إبراهيم ومحمد على أبو النجا وسامح سوني الخوانكي ومحمد طارق وإيهاب عصمت وأحمد هاني زادة ومحمد جمال وسامر عبدالواهاب وأحمد سامر أبوالخير ومحمود فيصل ومحمد أسامة وعمرو عز وأحمد هشام حافظ وخالد الزيات ومحمود طه وبسنت سيد جوهر وأحمد دعبس.

وتضم قائمة أحمد سليمان التي تحمل اسم «زمالك زامورا» كلا من هشام نصر على مقعد النائب، وهاني شكري أمينا للصندوق، وفى العضوية عبدالله جورج ومصطفى عبدالخالق والحسيني سمير ومصطفى سيف العماري وسامح سوني ومحمد طارق ومصطفى بدوى.

من جانبه قال أحمد سليمان إن قائمته تخوض معركة غير متكافئة من حيث فرص الدعاية والتواصل مع الجمعية العمومية والتي حُرم منها جميع المرشحين فيما عدا أعضاء اللجنة الحالية التي تدير النادي، مضيفا أن عددا كبيرا من المرشحين تقدموا بشكاوى لوزارة الشباب والرياضة الفترة الماضية للنظر فى تلك المخالفات الإجرائية التي تحدث والتي تخل بمبدأ الحيادية.

لكن سليمان راهن أيضا على تصحيح مسار الزمالك، مشيرا إلى أنه يأتي ببرنامج قوى هدفه عودة النادي إلى مكانته الطبيعية فى كل المجالات، واعتبر أن أولويات برنامجه الانتخابي تتمثل فى إعادة الصورة الطيبة والمشرفة لنادى الزمالك، وأيضا عمل هيكل إداري ومالي يضمن محاربة الفساد داخل النادي خاصة في ظل المديونيات الكبيرة عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى انتهاج الفكر الاستثماري والمؤسسي فيما يخص فريق الكرة وقطاع الناشئين والألعاب الرياضية.

فى المقابل فإن رهان الإدارة الحالية برئاسة مرتضى منصور على ثقة الجمعية العمومية فيما تحقق داخل النادي، على الرغم من التغييرات الواسعة التي أجراها الرئيس الحالي على قائمته لتشمل أسماء أخرى مثل اللواء مصطفى هدهود في منصب النائب، بعد اعتذار المستشار أحمد جلال إبراهيم عن عدم الترشح، وأيضا انضمام خالد لطيف للقائمة كأمين للصندوق، ووجود أسماء أخرى في العضوية مثل سليمان وهدان وعلاء نادى وعلاء مقلد وأحمد مرتضى في العضوية، مع انضمام جمال عبدالحميد نجم فريق الكرة السابق، بالإضافة إلى بسنت سيد جوهر ومريم رزق ومحمود طه وأحمد دعبس.

أما المرشح الثالث للرئاسة وهو عمر هريدي فقد أكد أن النادي يشهد مرحلة تاريخية وأنه كان بحاجة لانتخابات حقيقية لكى تعبر الجمعية العمومية عن إرادتها.

فى الوقت نفسه أصدرت اللجنة المُشرفة على انتخابات نادى الزمالك بيانا جاء فيه: «أعلنت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية برئاسة المستشار عبده عطية الأودن عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق فى ضوء التفويض الصادر لها من اللجنة الأوليمبية المصرية عن جاهزية كل الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات نادى الزمالك والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير 2022.

وتوضح اللجنة أنه تم الاستقرار على إدارة العملية الانتخابية بنادي الزمالك تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل، مع اتخاذ كل الإجراءات وسبل تأمين الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية من خلال كافة الجهات الأمنية الرسمية المعنية، إضافة إلى الإشراف الإداري من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

وإذ تؤكد اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تواجد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك حفاظا على سلامة جميع الأطراف المعنية.

وتراقب اللجنة عن قرب حرص والتزام كافة الأطراف من مرشحين وناخبين وجهات معنية بالإشراف على سير الإجراءات، وذلك في ضوء الرغبة الأكيدة لدى اللجنة العليا لضمان إجراء الانتخابات في أجواء هادئة وبما يتناسب مع حجم وتاريخ وعراقة نادى الزمالك وجمعيته العمومية، وكذلك ضمان جميع جوانب النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة الانتخابية بين المرشحين وبما يضمن ويصون حقوق أعضاء النادي العريق في اختيار من يمثله خلال السنوات الأربع المقبلة.