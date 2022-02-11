وافق بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء بالشروط التي وضعها النادي، حسبما أكد ممثلي المدرب الجنوب أفريقي.

وأصدر ممثلو بيتسو موسيماني «MT Sports» بيانًا يؤكدون فيه موافقتهم على شروط النادي الأهلي من أجل تجديد عقد المدير الفني الجنوب أفريقي، جاء فيه:" إن تكهنات الإعلام وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:" احترامًا للنادي الأهلي سننتظر موافقتهم الرسمية على بنود العقد، ونؤكد أن بيتسو موسيماني ملتزم بمواصلة دوره كمدرب للفريق، ونحن بصفتنا الوكالة التي تمثله ملتزمون أننا نفي بتفويضه".

وأتم:" نناشد وسائل الإعلام والنقاد أن يتوقفوا عن خلق توترات غير ضرورية في العلاقة التي كانت قادرة على تحقيق نتائج رائدة بين الطرفين حتى وقتنا الحالي".

وكانت بعض التقارير الصحفية المصري قد أفادت هذا الأسبوع أن موسيماني سيحصل على راتب شهري يقدر بـ2.5 مليون جنيه، ملمحًا إلى أن وكيله وزوجته مويرا تلهاجال قد يكونا وراء التأخير في إنهاء المفاوضات.