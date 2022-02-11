قال النائب أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إنّ الشعب عليه أن يثق في القيادة المصرية فيما يتم من إجراءات تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن هذا الملف تديره أجهزة وطنية من الدولة مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارة الخارجية.



ولفت كذلك إلى أن الدولة تنفّذ إجراءات استباقية وصفها بـ"الجبارة" لزيادة حصة من المياه، موضحًا أن إجمالي احتياجات مصر من الموارد المائية 114 مليار متر مكعب سنويًّا، بينما تستقبل من مياه النيل 55 مليارًا.



وشدّد على أن الدولة لا تمانع إنشاء سد النهضة، لكنّ الأمر مشروط بعدم التأثير على الحقوق التاريخية المائية لمصر وكذلك للسودان.



وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المواطنين في أكثر من مناسبة لعدم القلق، مؤكّدًا أنّ مصر لن تفرط في حقوقها في مياه نهر النيل.