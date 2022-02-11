 جامعة الطفل ببنها تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة - بوابة الشروق
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جامعة الطفل ببنها تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة

محمود عواد:
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 11 فبراير 2022 - 1:54 م

نظمت جامعة الطفل بجامعة بنها ، ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية، وذلك بحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور إبراهيم السيد منسق جامعة الطفل بجامعة بنها ان الندوة شارك فيها الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالجامعة .

وذلك بإشراف كلا من الدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار السيد الى أن جامعة الطفل هى مبادرة أطفال وعلماء لمستقبل أفضل ، مشيرا الى ان جامعة بنها تولى اهتماما كبيرا بالطلاب المبدعين والمخترعين وتعمل على توفير بيئة علمية مناسبة للأطفال الملتحقين بجامعة الطفل وتنمية مهاراتهم المختلفة.

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